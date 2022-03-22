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Şehrin ortasında tank savaşı böyle görüntülendi

Rusya’nın yoğun bombardımanı altındaki Ukrayna’nın Mariupol’de iki ülkenin tankları böyle karşı karşıya geldi.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol, Rusya'nın en yoğun bombardımanına maruz kalan ve en çok hasar gören şehir durumunda. Mariupol kentinde Rusya ordusu ve Ukrayna ordusuna bağlı tankçıların ise çatışmaları devam ediyor.

RUS BİRLİKLERİNE TANKLARLA DİRENİYORLAR
Rus ordusuna bağlı milislerin oluşturduğu Donetsk Halk Milisleri tankçı birlikleri kentte birçok noktada Ukrayna ordusuna saldırmaya devam ederken, Ukrayna ordusuna bağlı Azov Taburu’da Rus birliklerine tanklarla direnmeyi sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Mariupol’deki Ukrayna askerlerine ve paralı asker gruplarına silah bırakma çağrısında bulunurken, Ukrayna askerleri ise bu çağrıya aldırış etmeyerek kenti savunmaya devam ediyor. 

Etiketler tank savaş ukrayna rusya
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