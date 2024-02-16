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Sevgililer gününün peluş ayısı gözaltında! Suç üstü yakalandı

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Güney Amerika ülkesi Peru’da Sevgililer Günü’nü fırsat bilen polis ayı kostümü giyip uyuşturucu satıcısı kadını kıskıvrak yakaladı.

Peru’da Sevgililer Günü’nü fırsat bilen polisler akıllara durgunluk veren operasyon gerçekleştirdi.

Başkent Lima’da animasyondan filminden esinlenen polis memuru, uyuşturucu sattığı belirlenen kadını yakalamak için ayı kostümü giydi. Kadına çiçek ve çikolata götürerek operasyonu başlatan ayı kostümlü polis, kadının evinin önünde beklemeye başladı.

Güney Amerika ülkesi Peru’da Sevgililer Günü’nü fırsat bilen polis ayı kostümü giyip uyuşturucu satıcısı kadını kıskıvrak yakaladı.

Çiçek ve çikolatayı almak için evinden ayrılarak merdivenlerden inen kadın, sokakta işçi kılığında bekleyen diğer polisler ve ayı kostümündeki polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Güney Amerika ülkesi Peru’da Sevgililer Günü’nü fırsat bilen polis ayı kostümü giyip uyuşturucu satıcısı kadını kıskıvrak yakaladı.

Uyuşturucu satıcısı kadının gözaltına alınmasının ardından eve yapılan baskında kokain ele geçirildi.

Geçtiğimiz yıl Noel’de de polis memurları Noel Baba kılığına girmişti.

İHA

Etiketler peru peluş ayı sevgililer günü ayı peluş ayıya uyuşturucu gözaltısı gözaltı
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