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Sınıfta büyük skandal! Yanlışlıkla cinsel içerikli videosunu açtı

Sınıfta büyük skandal! Yanlışlıkla cinsel içerikli videosunu açtı

Çin'de bir öğretmen, sınıfta öğrencilere ders anlatırken yanlışlıkla kendisine ait cinsel içerikli videoyu açınca rezil oldu.

Çin'de ismi açıklanmayan tarih öğretmeni, skandal bir harekete imza attı. Öğrencilerine ders anlatmak için hazırlandığı sırada akıllı tahtayı açan ve bir video seçen öğretmen, görüntüleri oynatmaya başladı. Tarih öğretmeni daha sonra sınıftan çıktı.

UĞULTU SESLERİNE KOŞTU
Tahtada cinsel içerikli görüntülerin oynamasının ardından öğrenciler de büyük bir şaşkınlık geçirdi. Öğrencilerin uğultu çıkarmasının ardından yeniden sınıfa dönen öğretmen, tahtada gördüğü manzarayla şok oldu.

GÖRÜNTÜLER KENDİSİNE AİT
Skandal olayın detayları da çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre tahtaya yansıyan görüntülerin, öğretmenin kız arkadaşıyla çektiği görüntüler olduğu belirtildi.

 

Etiketler çin tarih öğretmeni cinsel ilişki
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