Sosyal medyayı sallayan video! Gelini böyle tekmeledi

Görüntülerde olay, adamın gelinliğiyle bir sandalyede oturan partnerine doğru yürümesiyle başlıyor.

Gelinin kucağında dans ettikten sonra genç adam ayağa kalktığında, işler kötüye gidiyor. Damat, bacağını karısının üzerinde sallamaya çalışıyor ama bunun yerine yüzüne vuruyor.

Karısı tekmenin şiddetiyle geriye savrulurken, adam da hemen iyi olup olmadığını görmeye gidiyor.

"Sabah 8'e kadar parti yaptık"

Milliyet'te yer alan haberde; Karısı daha sonra bir videoda "Bir süre ağladım, o da kendini çok kötü hissetti ama sorun olmadı çünkü en iyi arkadaşlarımızla sabah 8'e kadar parti yaptık" dedi.