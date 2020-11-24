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  3. 24 Kasım 2020 20:42

Sosyal medyayı sallayan video! Gelini böyle tekmeledi

Bir düğünde çekilen görüntülerde, damadın geline kucak dansı yaptıktan sonra bacağını yüzüne sallarken tekme atması sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyayı sallayan video! Gelini böyle tekmeledi
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Görüntülerde olay, adamın gelinliğiyle bir sandalyede oturan partnerine doğru yürümesiyle başlıyor. 

Gelinin kucağında dans ettikten sonra genç adam ayağa kalktığında, işler kötüye gidiyor. Damat, bacağını karısının üzerinde sallamaya çalışıyor ama bunun yerine yüzüne vuruyor. 

Karısı tekmenin şiddetiyle geriye savrulurken, adam da hemen iyi olup olmadığını görmeye gidiyor.

"Sabah 8'e kadar parti yaptık"

Milliyet'te yer alan haberde; Karısı daha sonra bir videoda "Bir süre ağladım, o da kendini çok kötü hissetti ama sorun olmadı çünkü en iyi arkadaşlarımızla sabah 8'e kadar parti yaptık" dedi.

düğün , sosyal medya , damat , gelin
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