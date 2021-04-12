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  3. Suç makinesi zanlı polisi böyle öldürdü!

Suç makinesi zanlı polisi böyle öldürdü!

ABD'nin New Meksiko eyaletinde Şubat ayında bir polis memurunun öldürüldüğü anın kamera kayıtları yayınlandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD)  son aylarda yaşanan silahlı saldırılar ülkede tedirginliğe yol açıyor. Ülkenin New Meksiko eyaletinde büyük yankı uyandıran polis memuru Darian Jarrott'un 4 Şubat'ta öldürüldüğü anın kamera kayıtları basına servis edildi.

ELİNDEKİ SİLAHLA POLİSİ TARADI

Basına servis edilen görüntülerde polis, şüphelendiği uyuşturucu taciri 39 yaşındaki Omar Cueva'yı durdurup, araçtan inmesini talep ediyor. Görüntülerde, Elinde makineli silahla polisi tarayan Cueva, hızla olay yerinden kaçtığı ve daha sonra yaşanan kovalamacanın ardından söz konusu kişinin, başka polislerce öldürüldüğü görülüyor. Yaklaşık 70 kilometrelik kovalamacanın ardından polisler, Cueva'yı yakalayıp öldürüyor.

POLİS KATİLİ SUÇ MAKİNESİ

New Mexico Polisi’nden yapılan açıklamada, Ceuva’nın şiddet suçlarından sabıkalı olduğu ve uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olduğu ifade edildi.

 

DHA

Etiketler abd suç makinesi polis katiili
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