Suriye muhaliflerden flaş karar ! Tüm yetki Türkiye'de

Suriyeli muhalif gruplar, Rusya'da düzenlenen Soçi Kongresi'ne katılmama kararı aldı ve kongrede temsil yetkisini Türkiye'ye verdi.
Suriye krizinin siyasi boyutuna yönelik çözümün konuşulacağı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Rusya'nın Soçi kentinde bugün başlayacak. Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörlüğünde Suriye krizini çözmek amacıyla başlatılan Astana Süreci'nde yeni bir aşamaya geçilmesi bekleniyor.
TÜM YETKİ TÜRKİYE'DE
Toplantılar öncesi Suriyeli muhalifler, Soçi Kongresi'ne katılmama kararı aldı ve kongrede temsil yetkisini Türkiye'ye verdi.