Suriye muhaliflerden flaş karar ! Söz Türkiye'de !
Suriye muhaliflerden flaş karar ! Söz Türkiye'de !
Erdoğan'dan sürpriz karar ! Latin Amerika'ya gitmiyor
Erdoğan'dan sürpriz karar ! Latin Amerika'ya gitmiyor
Kilis'e bir roketli saldırı daha ! TSK bombalamaya başladı
Kilis'e bir roketli saldırı daha ! TSK bombalamaya başladı
Pasaportsuz ve vizesiz seyahat geliyor !
Pasaportsuz ve vizesiz seyahat geliyor !
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda FETÖ depremi; 27 gözaltı kararı var
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda FETÖ depremi; 27 gözaltı kararı var
İstanbullulara sabah şoku ! Metro durdu; vatandaş isyan etti !
İstanbullulara sabah şoku ! Metro durdu; vatandaş isyan etti !
31 Ocak gününe dikkat ! Herkesi etkileyecek
31 Ocak gününe dikkat ! Herkesi etkileyecek
Sosyal güvenlikte büyük reform: Sağlık faturası da devletten
Sosyal güvenlikte büyük reform: Sağlık faturası da devletten
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 30 Ocak 2018 12:47

Suriye muhaliflerden flaş karar ! Tüm yetki Türkiye'de

Suriyeli muhalifler, Rusya'da düzenlenen Soçi Kongresi'nde temsil yetkisini Türkiye'ye verdi.

Suriye muhaliflerden flaş karar ! Tüm yetki Türkiye'de
A+ A-

Suriyeli muhalif gruplar, Rusya'da düzenlenen Soçi Kongresi'ne katılmama kararı aldı ve kongrede temsil yetkisini Türkiye'ye verdi.

Suriye krizinin siyasi boyutuna yönelik çözümün konuşulacağı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Rusya'nın Soçi kentinde bugün başlayacak. Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörlüğünde Suriye krizini çözmek amacıyla başlatılan Astana Süreci'nde yeni bir aşamaya geçilmesi bekleniyor.

TÜM YETKİ TÜRKİYE'DE

Toplantılar öncesi Suriyeli muhalifler, Soçi Kongresi'ne katılmama kararı aldı ve kongrede temsil yetkisini Türkiye'ye verdi.

 

soçi zirvesi , suriyeli muhalif
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM