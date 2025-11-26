Suriye'de şiddetli patlama

Suriye'nin İdlib kentinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'e bağlı Kafartahrim beldesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen patlama sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar patlamanın bir mühimmat deposunda meydana geldiğini duyurdu.

İHA