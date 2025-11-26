  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Suriye'de şiddetli patlama

Suriye'de şiddetli patlama

Güncelleme:

Suriye'nin İdlib kentinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'e bağlı Kafartahrim beldesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen patlama sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar patlamanın bir mühimmat deposunda meydana geldiğini duyurdu.

İHA

text-ad
Etiketler Suriye Îdlib patlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Devlerin gecesinde gol sağanağı yaşandı! Tam 22 gol atıldı! Devlerin gecesinde gol sağanağı yaşandı! Tam 22 gol atıldı! Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı uyardı: AK Parti'nin ''torbası''ndan zam yağmuru çıktı! Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı uyardı: AK Parti'nin ''torbası''ndan zam yağmuru çıktı! Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor Anne, baba ve 5 yaşlarındaki kızları öldürülmüştü... Aile boyu katliamda katil kim ? Anne, baba ve 5 yaşlarındaki kızları öldürülmüştü... Aile boyu katliamda katil kim ? Hava durumu raporu açıklandı: Hava buz kesecek: Önce yağmur ardından kar geliyor! Hava durumu raporu açıklandı: Hava buz kesecek: Önce yağmur ardından kar geliyor! Bebek katili Öcalan'ın İmralı heyetinin sorularına verdiği yanıt ortaya çıktı Bebek katili Öcalan'ın İmralı heyetinin sorularına verdiği yanıt ortaya çıktı Altın yükselişe geçti, İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa ve kripto paralar için yeni uyarı geldi Altın yükselişe geçti, İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa ve kripto paralar için yeni uyarı geldi Hakkında 2 bin 352 yıl hapis istenen Ekrem İmamoğlu'ndan rest: ''Evet ben suçluyum'' Hakkında 2 bin 352 yıl hapis istenen Ekrem İmamoğlu'ndan rest: ''Evet ben suçluyum'' İmralı'ya yapılan komisyon heyeti ziyareti sonrası ilk anket... Vatandaşın tavrı belli oldu! İmralı'ya yapılan komisyon heyeti ziyareti sonrası ilk anket... Vatandaşın tavrı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2 kilit ismi PFDK'ya sevk edildi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2 kilit ismi PFDK'ya sevk edildi!
Sapanca'nın milyonlarca TL vurgun yapan bungalovcuları Türkiye'nin diğer ucunda çıktı! Sapanca'nın milyonlarca TL vurgun yapan bungalovcuları Türkiye'nin diğer ucunda çıktı! Bir cinayet, bir intihar... Baba ve oğlu evinde vurulmuş halde ölü bulundu! Bir cinayet, bir intihar... Baba ve oğlu evinde vurulmuş halde ölü bulundu! Siyasette yeni bir ittifak geliyor: 4 parti birleşecek! Siyasette yeni bir ittifak geliyor: 4 parti birleşecek! 157 gündür tutuklu Fatih Altaylı'ya hapis cezası! Kararı duyunca elindeki kağıtları fırtlattı 157 gündür tutuklu Fatih Altaylı'ya hapis cezası! Kararı duyunca elindeki kağıtları fırtlattı Bahçeli'ye herkesin dilinin ucundaki soruyu o sordu: ''Ne değişti kardeşim, ne değişti ?'' Bahçeli'ye herkesin dilinin ucundaki soruyu o sordu: ''Ne değişti kardeşim, ne değişti ?'' Akaryakıt istasyonunda şarj olan elektrikli araç alev alarak patladı! Ortalık savaş alanına döndü Akaryakıt istasyonunda şarj olan elektrikli araç alev alarak patladı! Ortalık savaş alanına döndü İlber Ortaylı'dan Ayasofya'daki restorasyon rezaleti için çok konuşulacak tepki! İlber Ortaylı'dan Ayasofya'daki restorasyon rezaleti için çok konuşulacak tepki! Akılalmaz kazada araç dik vaziyette kaldı! Gören gözlerine inanamadı! Akılalmaz kazada araç dik vaziyette kaldı! Gören gözlerine inanamadı! Bakan Tekin velilerden şikayet var diyerek açıkladı: Okullardaki ara tatil iptal edilebilir! Bakan Tekin velilerden şikayet var diyerek açıkladı: Okullardaki ara tatil iptal edilebilir! Futbolda bahis bombasının düştüğü 1. Lig'te genç forvet Türkiye'den sessiz sedasız ayrıldı Futbolda bahis bombasının düştüğü 1. Lig'te genç forvet Türkiye'den sessiz sedasız ayrıldı