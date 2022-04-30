Suriye'den af kararı: Siyasi suçları da kapsayacak
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 'kimseyi öldürmemiş terör suçluları' için af kararı çıkardı.
Suriye'de 2011 yılından bu yana iç savaş ve siyasi problemler devam ederken, Devlet Başkanı Beşar Esad'dan mahkumlar için yeni af kararı geldi.
Esad, 'cinayet' suçları hariç genel af kararı aldı.
Daha önce de Esad yönetimi tarafından ilan edilen af kararı ise sadece asker kaçaklarını kapsıyordu ve dört ay içerisinde askerlik şubelerine teslim olma şartı içeriyordu.
11 DEFA AF ÇIKARILDI
Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den beri 11 kez çeşitli alanlarda af ilan edildi ancak bu afların yeterince kapsamlı olmadığı değerlendirmesi yapılıyor.
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