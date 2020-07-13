  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 13 Temmuz 2020 16:36

Taliban militanlarının saldırısı sonucu 14 güvenlik görevlisi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde askeri ve polis karakollarına düzenlediği saldırılar sonucunda 14 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının saldırısı sonucu 14 güvenlik görevlisi öldü
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un İmam Sahip ve Çardere ilçelerindeki askeri ve polis karakollarına silahlı saldırılar düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 14 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden Muradi, saldırının ardından çıkan çatışmalarda 3 militanın öldürüldüğünü, 4'ünün de yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırılarda 19 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
militan , taliban , militan saldırısı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM