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Terör örgütü Eş-Şebab, teknik arıza yapan BM’ye ait helikopteri ele geçirdi

Terör örgütü Eş-Şebab, teknik arıza yapan BM’ye ait helikopteri ele geçirdi
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Terör örgütü Eş-Şebab, Somali’de teknik arıza sebebiyle acil iniş yapan Birleşmiş Milletler’e ait helikopteri ele geçirdi.

Somali’de BM'ye ait helikopter, terör örgütü Eş-Şebab tarafından ele geçirildi. Helikopterin teknik bir arıza nedeniyle Galgudud bölgesindeki Gadoon köyü yakınlarına acil iniş yaptığı ve helikopterde yolcu ve mürettebattan oluşan 9 kişinin bulunduğu açıklandı.

Başkent Mogadişu'daki bir BM yetkilisi ve Galgudud bölgesinden üst düzey yetkili Mohamed Abdi Adan, helikopterin terör örgütü Eş-Şebab tarafından ele geçirildiğini doğruladı. BM yetkilisi, helikopterde bulunan 6 kişinin terör örgütü tarafından rehin alındığını, 2 kişinin ise kaçtığını belirterek, "Bir sonraki duyuruya kadar civardaki tüm BM uçuşları geçici olarak durduruldu" dedi.

Somali ordusundan Binbaşı Hassan Ali yaptığı açıklamada, helikopterin Beledweyne şehrinden havalandıktan kısa bir süre sonra arızayla karşılaştığını belirterek, "Helikopterde 2 Somalili ve birkaç yabancı vardı. Ayrıca tıbbi malzeme de taşıyordu ve Galgudud bölgesinden yaralı askerleri taşıması gerekiyordu" dedi. Somali hükümeti ve BM henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Etiketler Terör örgütü Eş-Şebab
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