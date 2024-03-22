Terörist sevici ABD iş başında: Bu sefer de teröristleri andılar

Suriye'de bulunan ABD askerleri geçen yıl Irak'taki helikopter kazasında ölen eli kanlı PKK/YPG'li teröristler için düzenlenen anma etkinliğine çelenkle katıldı.

Suriye'de bulunan ABD askerleri geçen yıl Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesindeki iki helikopter kazasında ölen PKK/YPG'li teröristler için düzenlenen sözde anma etkinliğine çelenkle katıldı.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye mensup teröristleri taşıyan iki helikopter 15 Mart 2023 gecesi Irak'ın kuzeyindeki Duhok şehri civarında düşmüştü.

Örgüte yakın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara göre, terör örgütü PKK/YPG, ABD'nin IŞİD’le mücadele adı altında eğittiği, Mart 2023'te IKBY'deki helikopter kazalarında ölen 9 sözde terörle mücadele birimi (YAT) mensubu için Suriye'de işgal ettiği Haseke ilinin Kamışlı ilçesinde sözde anma etkinliği düzenledi.

tkinliğe, ABD askerleri ile terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşları "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Salih Müslüm ve çok sayıda terörist katıldı.

Sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntüde, biri kadın 3 ABD askerinin ölen teröristler için çelenk bıraktığı görülüyor. Diğer yandan aynı iki ABD askeri yetkili, elebaşı Abdi ile beraber dün Nevruz Bayramı için hazırlanan törene de katıldı.