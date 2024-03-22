  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Terörist sevici ABD iş başında: Bu sefer de teröristleri andılar

Terörist sevici ABD iş başında: Bu sefer de teröristleri andılar

Terörist sevici ABD iş başında: Bu sefer de teröristleri andılar
Güncelleme:

Suriye'de bulunan ABD askerleri geçen yıl Irak'taki helikopter kazasında ölen eli kanlı PKK/YPG'li teröristler için düzenlenen anma etkinliğine çelenkle katıldı.

Suriye'de bulunan ABD askerleri geçen yıl Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesindeki iki helikopter kazasında ölen PKK/YPG'li teröristler için düzenlenen sözde anma etkinliğine çelenkle katıldı.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye mensup teröristleri taşıyan iki helikopter 15 Mart 2023 gecesi Irak'ın kuzeyindeki Duhok şehri civarında düşmüştü.

 Örgüte yakın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara göre, terör örgütü PKK/YPG, ABD'nin IŞİD’le mücadele adı altında eğittiği, Mart 2023'te IKBY'deki helikopter kazalarında ölen 9 sözde terörle mücadele birimi (YAT) mensubu için Suriye'de işgal ettiği Haseke ilinin Kamışlı ilçesinde sözde anma etkinliği düzenledi.

tkinliğe, ABD askerleri ile terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşları "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Salih Müslüm ve çok sayıda terörist katıldı.

Sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntüde, biri kadın 3 ABD askerinin ölen teröristler için çelenk bıraktığı görülüyor. Diğer yandan aynı iki ABD askeri yetkili, elebaşı Abdi ile beraber dün Nevruz Bayramı için hazırlanan törene de katıldı.

 

Etiketler abd abd askerleri anma teröristi andılar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsrail hastaneyi vurdu; yoğun bakımdaki hastalar öldü İsrail hastaneyi vurdu; yoğun bakımdaki hastalar öldü Nevruz'u da rezil ettiler: 166 gözaltı var Nevruz'u da rezil ettiler: 166 gözaltı var Aşık Veysel vefatından 51 yıl sonra robotu sahnede konser verdi Aşık Veysel vefatından 51 yıl sonra robotu sahnede konser verdi Yeşilçam'ın güzel ismi hayatını kaybetti Yeşilçam'ın güzel ismi hayatını kaybetti İstanbul'da polisin yanında trafik magandası saldırısı İstanbul'da polisin yanında trafik magandası saldırısı Simge Sağın kış günü yaz tatili için paraya acımadı Simge Sağın kış günü yaz tatili için paraya acımadı Kaza içinde kaza! Yaralılar var Kaza içinde kaza! Yaralılar var Dolar, Euro ve altın zirvede Dolar, Euro ve altın zirvede Cizre’de sağanak; Cadde ve sokaklar göle döndü Cizre’de sağanak; Cadde ve sokaklar göle döndü Balıkesir'de peş peşe depremler! Balıkesir'de peş peşe depremler!