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THY'den ''7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek'' iddiasına cevap

THY'den ''7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek'' iddiasına cevap

Koronavirüs'ün yeni ölümcül varyantı Omicron nedeniyle İspanya, Hollanda ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği iddialarına THY'den yalanlama geldi.

THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı.

Etiketler sivil havacılık Türkiye omicron varyant koronavirüs Türkiye kararı Türk yolcu alınmayacak
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