THY'den ''7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek'' iddiasına cevap
Koronavirüs'ün yeni ölümcül varyantı Omicron nedeniyle İspanya, Hollanda ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği iddialarına THY'den yalanlama geldi.
THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı.
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