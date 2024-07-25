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Tıp dünyası şokta: 4 kolu, 4 bacağı ve 2 yüzü var

Tıp dünyası şokta: 4 kolu, 4 bacağı ve 2 yüzü var
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Hindistan'da dünya tıp tarihine geçecek bir doğum gerçekleşti. Doğum sancıları sıklaşan 38 yaşındaki bir kadın hastanede 4 kolu, 4 bacağı ve 2 yüzü olan bir bebek dünyaya getirdi.

Hindistan'da 38 yaşındaki Rama Devi, doğum sancılarının başlamasıyla başvurduğu hastanede hem kendisini hem de doktorları şoke etti.

Hamileliği süresince hiç doktor kontrolüne gitmediği öğrenilen genç anne, 4 kolu, 4 bacağı ve 2 yüzü olan bir bebek dünyaya getirdi.

DailyMail'de yer alan habere göre bebeğin göğüs bölgesinden çıkan tam gelişmemiş 2 kol ve 2 bacağın aslında bebeğin ikizine ait olduğu ancak anne karnındaki gelişimini tam olarak tamamlayamadığı belirlendi.

Garip bebek tıp literatürüne giren doğumdan sadece 5 saat sonra ise hayata gözlerini yumdu.

 

Etiketler hindistan doğum 4 kollu 4 bacaklı 2 yüzlü tıp literatüre giren doğum
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