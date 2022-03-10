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Tren istasyonunda cinsel ilişki faciayla bitiyordu!

Tren istasyonunda cinsel ilişki faciayla bitiyordu!

İngiltere'de bir tren istasyonunda cinsel ilişkiye giren çift, çevredekiler tarafından az kalsın linç ediliyordu. Olay yerine gelen polisler, çifti gözaltına alındı.

İngiltere'de daha önce de suç kayıtları bulunan çift, şehri birbirine kattı. Önce Newcastle Merkez İstasyonu yakınında evsiz bir adama saldıran çift, adamı yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

İSTASYONDA ORTAYA ÇIKTILAR
Kerry Walker ve Lee Martin adlı çift, bir süre sonra Newcastle Merkez İstasyonu'nda cinsel ilişkiye girerken görüntülendi. Yaklaşık 3 dakika boyunca ilişkiye devam ettikleri belirtilen çifte halk müdahale etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, halkın elinden kurtardığı çifti gözaltına aldı.

BİRİ EVE DİĞERİ HAPİSHANEYE
Daha önceden de hakkında suç kaydı bulunan Kerry Walker isimli kadın, kamu düzenini bozmak suçundan 8 hafta boyunca ev hapsine mahkum edildi. Sevgilisi Martin ise daha önce de hırsızlık suçu bulunması nedeniyle 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Etiketler ingiltere tren istasyonu cinsel ilişki
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