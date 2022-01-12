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Trump, 2020 seçimleri ile ilgili sorular sonrası röportajı yarıda bıraktı

Trump, 2020 seçimleri ile ilgili sorular sonrası röportajı yarıda bıraktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın NPR’a verdiği röportajı yarıda bıraktığı öğrenildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve 2020 seçimlerinde hile olduğu iddiaları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme ise Donald Trump’ın katılmayı kabul ettiği bir röportaj sırasında yaşandı. 2020 seçimlerindeki hile iddialarına dair sorular nedeniyle Trump’ın Amerikan kamu radyosu NPR’a verdiği röportajı yarıda kestiği öğrenildi. NPR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ile röportaj için 6 yıldır uğraşılıyordu ve Trump dün röportaj vermeye razı oldu. Röportajın 15 dakika olarak planlandığı belirtilen açıklamada, 2020 seçimlerinde hile olduğu iddialarının ne derece doğru olduğu ve bu iddiaların 6 Ocak Kongre baskınındaki rolünün ısrarlı bir şekilde sorulması üzerine Trump'ın 9 dakikanın ardından röportajı kestiği kaydedildi.

"ANİDEN TELEFONU KAPATTI"
Açıklamada, "Seçimlerde hile iddialarının 6 Ocak Kongre baskınına ilham olup olmadığının sorulması üzerine Trump aniden telefonu kapattı." ifadesine yer verildi.

Öte yandan röportaj boyunca Trump'ın Cumhuriyetçilerden kendi iddialarını desteklemesini istediği aktarıldı.

 TRUMP'IN SEÇİM İDDİALARI
Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan ve Demokrat Joe Biden'ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçiminde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor. Trump, bu konuda birçok eyalette açtığı davayı kaybetti.

Ayrıca 6 Ocak 2021'de söz konusu seçimlerin onaylanması için yapılan oturum esnasında, Trump destekçileri ABD Kongresini basmış olaylarda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Baskının ardından Trump, 2. kez azil soruşturması ile karşı karşıya kalmış, ancak Senatoda yapılan oylamada aklanmıştı. (AA)

Etiketler trump soru
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