  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump ''önemli duyuru yapacağım'' demişti, belli oldu

Trump ''önemli duyuru yapacağım'' demişti, belli oldu

Trump ''önemli duyuru yapacağım'' demişti, belli oldu
Güncelleme:

Eski ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün 'önemli bir duyuru' yapacağını söylediği şeyin kendine benzeyen NFT koleksiyonu olduğunu açıkladı. Dijital ticari kartların tanesi ise 99 dolarda satılıyor.

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dövüş ringi, kovboy kıyafetleri gibi kendisini değişik alan ve kostümler içinde gösteren dijital ticari kartları hakkında “Hayatım ve kariyerim için harika sanat içeriyor. Beysbol kartları gibi sevdiğiniz bütün Trump dijital ticari kartlarını toplayın" ifadesini kullandı.

Biden'dan gönderme

Trump’ın paylaşımına sosyal medyadan 'çocukça' olduğu yönünde alaycı tepkiler gelirken, Başkan Joe Biden da Twitter hesabından, 'önemli duyuruları' olduğu şeklinde Trump’a göndermede bulundu.

Biden, “Son iki hafta benim de ‘önemli duyurularım' oldu” yazarak enflasyonun rahatlamaya başladığı, akaryakıt fiyatlarının bir yıl öncesine göre daha fazla düştüğü, Rusya ile mahkum takası yoluyla Brittney Griner’i ABD’ye getirdikleri şeklinde maddeler sıraladı.

donald trump nft'leri

'Amerika'nın bir süper kahramana ihtiyacı var'

Trump, hafta başında Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda 'büyük bir duyuru' yapacağını belirtmiş, “Amerika'nın bir süper kahramana ihtiyacı var” ifadesini kullanmıştı.

Trump’ın duyurusunun 2024 ABD Başkanlık seçimleri ile ilgili olabileceği yönünde merak uyandırmıştı.
Yaklaşık 45 bin adet oluşturulduğu belirtilen dijital ticari kartlar tanesi 99 dolara satılıyor.

donald trump nft'leri

Etiketler abd donald trump trump dijital ticari kart
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Berrak Tüzünataç'tan boydan boya dekoltesini zorlayan paylaşım
Dolandırıcıların yepyeni tuzağı! Bu SMS ile kandırıyorlar
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimleri duyurdu
Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıtta çifte zam!
Dolar, Euro ve altında yön yeniden değişti
Emeklilikte yaşanacak en iyi şehirler listesinde Türkiye'den sürpriz bir il yer aldı
Suudi Arabistan'dan Türklerin Umre ziyareti için yeni uygulama
Bayraktar Kızılelma dünyada ses getirdi: ''Hesaba katılması gereken bir güç''
Diyarbakır'da hain saldırı! 9 polis yaralandı
F-35 savaş uçağı piste çakıldı