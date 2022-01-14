Türkiye ile Ermenistan arasındaki tarihi zirve sonrası ilk açıklama

Ermenistan ve Türkiye’den heyetler, iki ülkenin özel temsilcileri arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek ilk görüşme için Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resepsiyon binasına geldi.

Ankara ile Erivan arasında ilişkilerin normalleşmesi için gerçekleştirilecek görüşmelerden ilki için iki ülkeden heyetler Moskova’da. Heyetlerin Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resepsiyon binasına geldi.

Türkiye ile Ermenistan arasında Moskova'da düzenlenen görüşme sonrasında bir açıklama yayınlayan Dışişleri Bakanlığı, "Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da bir araya gelmiştir.

Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır.

Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir.

TARİHİ GÖRÜŞME

Görüşmelerde Ermenistan için Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Türkiye içinse eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç özel temsilci olarak görev yapıyor.

Ermenistan ile Türkiye ilişkilerini normalleştirmek için geçen sene özel temsilciler atamıştı. Özel temsilcilerin bugün Moskova’da gerçekleştirileceği görüşmelerin ardından ülkeler arasında durdurulan uçuşların da İstanbul-Erivan seferleri ile şubat ayı başında başlaması bekleniyor.

Ankara-Erivan ilişkilerinde normalleşme sürecine girilmesi, şiddetli çatışmaların ardından Ermenistan güçlerinin 2020 sonunda Karabağ’daki yedi rayondan çekilip bu bölgeleri Azerbaycan’a bırakmasını izliyor.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ’a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben, Türkiye, 1993’te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya koyulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.