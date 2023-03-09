  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın toplantısı sona erdi

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın toplantısı sona erdi

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın toplantısı sona erdi
Güncelleme:

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizması'nın üçüncü toplantısı sona erdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizması'nın üçüncü toplantısı sona erdi.

TÜRKİYE İKİ ÜLKENİN TERÖRE KARŞI DURUŞUNU GÖRMEK İSTİYOR
Madrid'de imzalanan memorandumda NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya ve İsveç, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve iş birliği sergileyecekleri, terör örgütü PKK başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'deki NATO Karagahında "Üçlü Muhtıra" çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizma"nın üçüncü toplantısına ilişkin açıklamalarda buldu.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kaygıları dile getirdik. Toplantımız olumlu bir havada gerçekleşti. Atılan bazı adımlar memnuniyet verici, süreç henüz bitmedi.

Terörle mücadelede atılacak adımları takip edeceğiz. Terör örgütleri ile ilgili olarak bu ülkelerdeki çalışmalar devam edecek.

Madrid'de imzalanan anlaşmanın uygulanmasını bekliyoruz.

Etiketler toplantı türkiye isveç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Boğazı'nın incisi yalılardan kaçış başladı
Dolar'dan yeni zirve! Euro ve altında yön değişti
Prof. Dr. Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu için olay sözler
Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul için bir uyarı daha
Dolar kuru için Erdoğan kazanırsa ne olur, Kılıçdaroğlu kazanırsa ne olur raporu
Fenerbahçe'nin Sevilla maçı ilk 11'i belli oldu: En kritik değişim tek mevkide
Defne Samyeli yeni sevgilisiyle yakalandı
Erdoğan eski patronunun cenazesine katıldı
Cumhur İttifakı'na 2 sürpriz parti daha katılıyor!
Netflix'te geçen haftanın en çok izlenen yapımları belli oldu