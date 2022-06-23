Türkiye ve İsrail'den normalleşme adımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile ilişkilerin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmanın başladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile ilişkilerin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışma başladığını söyledi.

Çavuşoğlu, İsraillilere yönelik terör tehdidine ilişkin "Bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına, ülkemiz içinde bu tür hesaplaşmalara, terör saldırılarına hiçbir şekilde izin vermeyiz" dedi.

Bununla birlikte Bakan Çavuşoğlu, Filistin meselesi konusunda Türkiye'nin ikili devlet çözümü önerisinin geçerli olduğunu vurguladı.

BAKAN LAPİD: TÜRK İSTİHBARATI İRAN'IN KOMPLOSUNU ORTAYA ÇIKARDI

Bakan Çavuşoğlu'ndan sonra söz alan Bakan Lapid ise, "Türk istihbaratı İran'ın komplosunu ortaya çıkardı. Güzel İstanbul'a memleketinizin güzel kumsallarına hayranım. Umarım önümüzdeki günlerde İsrailliler buralara geri dönecektir. Türkiye vatandaşları da Kudüs'ü yakında İstanbul'dan direk uçuşla ziyaret edebilecekler" diye konuştu.

İSRAİL'İN TÜRKİYE'YE SEYAHAT UYARISI

Türkiye istihbaratı, geçen hafta İsrail hedeflerine yönelik saldırı hazırlığı içinde olan İranlı bir çeteyi ortaya çıkardı. Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in vatandaşlarına seyahat uyarısı, çete haberinin İsrail basınına yansımasından bir gün sonra geldi.

Parti toplantısında konuşan Lapid, "Tatile giden İsraillilere yönelik halihazırda gerçek bir tehdit var. Bu herkesin başına gelebilir" diyerek İsrail vatandaşlarının kaçırılabileceğini ya da öldürülebileceğini söyledi.