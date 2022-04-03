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Türkiye'den Azerbaycan'a taziye mesajı

Türkiye'den Azerbaycan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakü'de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. 

Bakü'de eğlence mekanında patlama: Ölü ve yaralılar varBakü'de eğlence mekanında patlama: Ölü ve yaralılar varDünya

 

 

 

DHA

Etiketler türkiye azerbaycan gece kulübü patlama
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