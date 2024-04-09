Türkiye'nin Gazze'ye yardımına İsrail engeli

Türkiye’nin Gazze’ye havadan yardım gönderme talebi İsrail tarafından reddedildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bunun üzerine İsrail’e karşı ‘bir dizi yeni tedbir’ almayı kararlaştırdıklarını söyledi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de yürüttüğü ağır saldırılarda can kaybı 33 bini aştı.

Ayrıca İsrail’in ablukası nedeniyle açlıktan ölen çocuk sayısı en az 30.

Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları örgütleri yüz binlerce Filistinlinin de kıtlıkla karşı karşıya olduğunu bildiriyor.

Durumun kötüleşmesi üzerine ABD’nin de aralarında olduğu bazı ülkeler Gazze’ye havadan yardımlar ulaştırmaya başladı.

Türkiye’nin de bu yolla yardım gönderme isteği İsrail engeline takıldı.

İsrail’in engeline tepki gösteren Dışişleri Bakanı Fidan, “İsrail’in açlıkla boğuşan Gazzelilere yardım ulaştırmamızı engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz” dedi.

Türkiye’nin bu nedenle İsrail’e ‘bir dizi yeni tedbir’ almayı kararlaştırdığını belirten Fidan, İsrail ateşkes ilan edene kadar bu tedbirlerin devam edeceğini kaydetti.



Fidan, bu tedbirlerin ne olduğuna ilişkin bilgi vermedi.