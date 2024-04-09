  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Türkiye'nin Gazze'ye yardımına İsrail engeli

Türkiye'nin Gazze'ye yardımına İsrail engeli

Türkiye'nin Gazze'ye yardımına İsrail engeli
Güncelleme:

Türkiye’nin Gazze’ye havadan yardım gönderme talebi İsrail tarafından reddedildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bunun üzerine İsrail’e karşı ‘bir dizi yeni tedbir’ almayı kararlaştırdıklarını söyledi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de yürüttüğü ağır saldırılarda can kaybı 33 bini aştı.

 

Ayrıca İsrail’in ablukası nedeniyle açlıktan ölen çocuk sayısı en az 30.

Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları örgütleri yüz binlerce Filistinlinin de kıtlıkla karşı karşıya olduğunu bildiriyor.

Durumun kötüleşmesi üzerine ABD’nin de aralarında olduğu bazı ülkeler Gazze’ye havadan yardımlar ulaştırmaya başladı.

Türkiye’nin de bu yolla yardım gönderme isteği İsrail engeline takıldı.

İsrail’in engeline tepki gösteren Dışişleri Bakanı Fidan, “İsrail’in açlıkla boğuşan Gazzelilere yardım ulaştırmamızı engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz” dedi.

Türkiye’nin bu nedenle İsrail’e ‘bir dizi yeni tedbir’ almayı kararlaştırdığını belirten Fidan, İsrail ateşkes ilan edene kadar bu tedbirlerin devam edeceğini kaydetti.


Fidan, bu tedbirlerin ne olduğuna ilişkin bilgi vermedi. 

Etiketler gazze havadan yardım havadan yardım gazze İsrail Filistin türkiye hakan fidan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yerel seçimler için YSK'ya ''olağanüstü'' başvuru Yerel seçimler için YSK'ya ''olağanüstü'' başvuru Meteoroloji uyarmıştı: Yağmur bir şehrimizi yuttu, evler sular altında Meteoroloji uyarmıştı: Yağmur bir şehrimizi yuttu, evler sular altında TCG Kınalıada Foça'dan demiraldı; Japonya'ya gidiyor TCG Kınalıada Foça'dan demiraldı; Japonya'ya gidiyor Bir insanın ömrü boyunca 1 kez görebildiği Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı bir Türk genci yakaladı Bir insanın ömrü boyunca 1 kez görebildiği Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı bir Türk genci yakaladı Mart ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu Mart ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu Gelecek, geliyor derken.... A'dan Z'ye zam yağmuru başladı Gelecek, geliyor derken.... A'dan Z'ye zam yağmuru başladı Dular ve Euro durdu, altın yeni rekora koşuyor Dular ve Euro durdu, altın yeni rekora koşuyor Nüfusu arttırmak için bedava arsa dağıtılacak Nüfusu arttırmak için bedava arsa dağıtılacak Mersin'de vahşet... Bir aileyi katletti, hücresinde ölü bulundu Mersin'de vahşet... Bir aileyi katletti, hücresinde ölü bulundu İstanbul'da tarihi hamamda yangın.. Evlerde yandı İstanbul'da tarihi hamamda yangın.. Evlerde yandı