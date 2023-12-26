Türkiye'nin gönderdiği zırhlı araçlar teröristlerin elinde

Somali'de terör saçan Eş-Şebab, Türkiye'nin Somali ordusuna gönderdiği hafif zırhlı aracı ele geçirdiğini duyurdu.

Somali ordusu ile yıllardır savaş içerisinde olan terör örgütü Eş-Şebab, Türkiye'nin Somali ordusuna hibe ettiği hafif zırhlı aracı ele geçirdiklerini duyurdu.

Sözcü'de yer alan habere göre Eş-Şebab'ın sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğraflarda Ankara'nın Somali ordusuna verdiği hafif zırhlı araç görülüyor.

Somali ordusu ile Eş-Şebab arasında son günlerde Mudug bölgesindeki çatışmalar yoğunlaşırken, Somalili yetkililer ordu mensubu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Somali Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, yerel kaynaklar bölgede çatışmaların devam ettiğini aktardı.

Sözcü