Ankara'da yüzlerce avukat sokağa indi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) öncülüğünde Ankara'da gerçekleştirilen Büyük Savunma Mitingi'nde 81 ilden avukatlar bir araya geldi. Avukatlar, son dönemde avukatlara yönelik artan şiddete tepki gösterdi.

81 ilden barolara kayıtlı avukatlar, avukatlara yönelik şiddet başta olmak üzere, 'CMK ücretleri avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlensin', 'Adli yardım ödeneği artırılsın', 'Genç avukatlara güvence', 'Demokratik, laik, mücadeleci baro' gibi taleplerle Türkiye Barolar Birliği önünde toplandı. Avukatlar, cübbeleriyle Anıtpark'a kadar yürüdü. Burada konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, bugüne kadar hep 'Herkes için adalet, adalet için avukat' şiarıyla hareket ettiklerini belirterek, "Bugün bu meydanı dolduran bütün meslektaşlarım bu şiarın vücut bulmuş halidir. Duruşma salonlarında, emniyette ve savcılık sorgularında hep vekaleten konuşmaya alışığız. Ama bugün savunma günü. Bugün avukat için de adalet demenin vekaleten değil asaleten konuşmanın günü. Bugün 190 bin avukatın konuşma günü" dedi.

Sağkan, avukatlık mesleğinin fiziksel, psikolojik ve ekonomik olarak ağır bir tehdit ve tehlike altında olduğunu savunarak, "Gittikçe yerleşen bir cinnet kültürünün meşru sayılan biri haline getirilen meslektaşlarımız sadece mesleklerini yaptıkları için dosyanın taraflarıyla özdeşleştiriliyor, bıçaklanıyor, kurşunlanıyor ve öldürülüyor. Yıllarca emek verdikleri ofisleri ve hatta evlerinin önleri potansiyel birer cinayet mahalli haline gelmiştir. Biz bu şiddet sarmalına artık dur demek için tek bir kayba daha tahammülümüz olmadığı için buradayız. Bakmakta olduğu dosyanın karşı tarafından İstanbul'da, bürosunda katledilen avukat Servet Bakırtaş, Kocaeli'nde haciz mahallinde borçlu tarafından göğsünden vurularak hayattan koparılan avukat Ersin Arslan, Ankara'da bıçaklanan avukat Savaş Baş, yetki belgesiyle takip ettiği işler sırasında saldırıya uğrayan avukat Hakkı Cihan Coşkun, bir dosyadaki görevi nedeniyle darp edilen Nevşehir Barosu önceki dönem başkanlarımızdan Avukat Mustafa Necmi Öncül, daha evvel davasına baktığı müvekkili tarafından öldürülen Denizli Barosu önceki dönem başkanlarından avukat Erdal Çan için buradayız. Van'da, Şırnak'ta, Batman'da saldırıya uğrayan Avukat Seyhan Mat, Avukat Serkan Karakaş, Avukat Orhan Ayhan ve adını ayrı ayrı anamadığımız yüzlerce şiddet mağduru meslektaşımız için bugün buradayız" ifadelerini kullandı.

DHA