  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. ''İş buldum'' diye sevinmişti, hayatının şokunu yaşadı

''İş buldum'' diye sevinmişti, hayatının şokunu yaşadı

Güncelleme:

İnternette yayınlanan iş ilanına inanıp bankacılık bilgilerini veren genç, bir başka kişinin dolandırılma olayına karıştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden ve işsiz olduğu öğrenilen N.A., (23), sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta gördüğü kripto para bozdurma işi ilanıyla ilgili ilanda verilen telefon numarasını aradı.

Genç, iş vaadiyle İstanbul'a davet edildi. İstanbul Sefaköy'de telefonla görüştüğü kişiler ile buluşan N.A.,, kendini bir dolandırıcılık soruşturmasının içinde buldu.

İnternette yayınlanan iş ilanına inanıp bankacılık bilgilerini veren genç, bir başka kişinin dolandırılma olayına karıştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı.

Samsun Adliyesine giderek Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi gönderen N.A.,, "Facebook'ta bulduğum kripto para bozdurma işi ile ilgili İstanbul Sefaköy'e gittim. 5 bin lira teklif ettiler ve telefonunuzu alıp kripto bozumu ile ilgili yazı yükleyeceğiz dediler. Telefonlarımızı 1-2 saatliğine verdik. Banka hesap bilgilerimi de aldılar. sonradan öğrendim ki, insanları dolandırıyorlarmış. Yazılım yükleyeceğiz diye telefonu elimizden aldıklarında iş işten geçmiş oldu. Bizim hesaplarımızı karşı tarafa verip bizim banka hesabımızı kullanarak vatandaşları dolandırmışlar. Benim banka hesabıma yaklaşık 600 bin lira yatırtıp bu parayı da başka hesaplara göndermişler. Bu konuda hakkımda dava açıldığını öğrendim. Bu olayda bende mağdurum. Benim gibi kimse dolandırıcılara inanmasın, güvenmesi. Bizi kandırıp dolandırıcılık olayına dahil edenlerden şikayetçiyim" dedi.

İHA

Etiketler dolandırıcı dolandırıcılık cep telefonu banka hesabı tuzak iş ilanı kripto para bozdurma işi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Filenin güzel sporcusu Türkiye'ye transfer oldu Filenin güzel sporcusu Türkiye'ye transfer oldu Düğünde rezalet: Gelin erkek çıktı Düğünde rezalet: Gelin erkek çıktı İŞKUR açıkladı: İşte en çok açık iş pozisyonu bulunan meslekler İŞKUR açıkladı: İşte en çok açık iş pozisyonu bulunan meslekler iPhone'u bile geride bıraktı: İşte tarihin en çok puan alan telefonları iPhone'u bile geride bıraktı: İşte tarihin en çok puan alan telefonları Cem Yılmaz sahneyi terk etti Cem Yılmaz sahneyi terk etti İsrail'in Türkiye iddiasına Bakanlık'tan yanıt İsrail'in Türkiye iddiasına Bakanlık'tan yanıt MNG Kargo ihbar etti: On binlerce kişi dolandırıldı MNG Kargo ihbar etti: On binlerce kişi dolandırıldı Fenomen Merve Taşkın'a şoke eden mesaj: Eşimi test etmek istiyorum Fenomen Merve Taşkın'a şoke eden mesaj: Eşimi test etmek istiyorum Dikkat, çamur yağacak... Yağışlar toz fırtınasıyla geliyor... Dikkat, çamur yağacak... Yağışlar toz fırtınasıyla geliyor... DEM Parti Belediye'den T.C.'yi çıkardı DEM Parti Belediye'den T.C.'yi çıkardı