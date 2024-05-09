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Damat dehşeti: Eşini darp etti, kurtarmaya gelen kardeşlerini öldürdü

Damat dehşeti: Eşini darp etti, kurtarmaya gelen kardeşlerini öldürdü
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Bursa'da eşi tarafından şiddete uğradığını öğrendikleri kız kardeşlerini kurtarmaya giden 2 kişi, kız kardeşlerinin eşi tarafından vurularak öldürüldü.

Bursa'da eşi tarafından darp edilen kız kardeşlerini kurtarmak için evlerine giden 2 ağabey, damat tarafından vuruldu. Damadın hastaneye götürürken yakıt bitince sokak ortasında bırakıp kaçtığı 2 kayınbiraderi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da eşi tarafından darp edilen kız kardeşlerini kurtarmak için evlerine giden 2 ağabey, damat tarafından vuruldu. Damadın hastaneye götürürken yakıt bitince sokak ortasında bırakıp kaçtığı 2 kayınbiraderi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşlerinin eşi M.G. tarafından darp edilmesine sinirlenen Ö.G. ve A.G., kardeşlerini almak için evine gitti. Ö.G. ve A.G. evde damat M.G. ile tartıştı.

Bursa'da eşi tarafından darp edilen kız kardeşlerini kurtarmak için evlerine giden 2 ağabey, damat tarafından vuruldu. Damadın hastaneye götürürken yakıt bitince sokak ortasında bırakıp kaçtığı 2 kayınbiraderi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen damat M.G ile ağabeyleri M.G. ve K.M., kız kardeşlerini almaya gelen Ö.G. ve A.G.'ye silahla ateş etti.

Bursa'da eşi tarafından darp edilen kız kardeşlerini kurtarmak için evlerine giden 2 ağabey, damat tarafından vuruldu. Damadın hastaneye götürürken yakıt bitince sokak ortasında bırakıp kaçtığı 2 kayınbiraderi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Damat M.G., silahla vurduğu eşinin ağabeylerini kendi aracıyla hastaneye götürdüğü sırada aracın yakıtı bitti. Ö.G. ve A.G.'yi araçla beraber sokak ortasında bırakan 3 şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bursa'da eşi tarafından darp edilen kız kardeşlerini kurtarmak için evlerine giden 2 ağabey, damat tarafından vuruldu. Damadın hastaneye götürürken yakıt bitince sokak ortasında bırakıp kaçtığı 2 kayınbiraderi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Ö.G. ve A.G.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, kaçan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

DHA / İHA

Etiketler bursa kardeş cinayet enişte kardeşler
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