SON DAKİKA
BAKAN GÜL'DEN BERBEROĞLU İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 22 Ocak 2021 10:02

Twitter, bir resmi hesabı daha bloke etti

Twitter, şirket kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Venezuela Ulusal Meclisi'nin (AN) resmi hesabını bloke ettiğini duyurdu.

Twitter, bir resmi hesabı daha bloke etti
A+ A-

Twitter, şirket kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Venezuela Ulusal Meclisinin (AN) resmi hesabını bloke ettiğini duyurdu.

Ulusal basında çıkan habere göre, Twitter CEO’su Jack Dorsey, "şirket normlarına" aykırı uygulamalar içinde olmakla suçladığı AN'nin hesabını geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Öte yandan Venezuela'da 6 Aralık 2020'de düzenlenen parlamento seçimlerini boykot eden ve başını AN'nin eski başkanı Juan Guaido'nun çektiği, muhalifler tarafından kurulan Ulusal Meclis Delege Komisyonunun hesabı ise aktif görünüyor.

twitter , resmi hesap , Venezuela Ulusal Meclisi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM