Ucuza Türkiye tatili satan market: ''Kısa sürede tükendi''

Almanya'nın ucuzluk marketi Lidl'in, "Türkiye'de 599 Euro'ya tatil" kampanyasının "yoğun ilgi üzerine" kısa sürede tükendiği duyuruldu.

Türkiye'de yoğun tartışmalara yol açan, Alman ucuz marketler zinciri Lidl'in Side tatilinin yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

DW'den Elmas Topçu'nun haberine göre konuya ilişkin açıklama yapan Lidl, "Bahsettiğiniz 22 günlük Türkiye tatili Ocak 2023 ayı için 599 Euro'ydu ve karşılaştığımız talep sınırlı kontenjanımızı hemen aştı ve tükendi. Söz konusu tatili daha yüksek fiyata satın almak bile imkansız. Tur operatörlerimiz ile beraber, müşterilerimize bu cazip fiyatla daha fazla kontenjan sunabilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de tartışmalara neden olan üç haftalık tatil için Lidl'in, otelde ne kadar kontenjanı olduğunu da soruldu, ancak şirket buna dair bilgi vermedi.

Almanya'da Lidl, Aldi gibi süpermarket zincirleri uzun yıllardır normal ürünlerinin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerine kısa veya uzun seyahat ve tatil satışları da yapıyor.

Lidl şirketinin 31 Ağustos'tan itibaren geçerli olan son broşürünün kapağında üç haftalık Side tatili yer almış; söz konusu tatilin kişi başına 799 Euro yerine 599 Euro'ya satılacağı duyurulmuştu. Söz konusu beş yıldızlı otelin Side Kumköy'de, merkeze 7 kilometre mesafede olduğu ve Ocak 2023'te 21 gece/22 gün her şey dahil iki kişilik odada, tatilin kişi başına 599 Euro'ya satılacağı belirtilmişti.

Aynı odanın Şubat'ta 649, Nisan ayında 899, Mayıs ayında 999, Haziran-Eylül arasında 1399 ya da 1499 Euro'ya ayırtılabileceği belirtiliyordu.

DW Türkçe