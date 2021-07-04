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Ukrayna lideri duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Ukrayna lideri duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın yeni savaş gemisinin üretimine Türkiye'de başlandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Odesa kentinde Ukrayna Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Türk dostlarımız Ukrayna Donanması’nın gemi envanterinin gelişimini de aktif olarak destekliyor. İlk modern korvetimizin gövdesinin inşası Türkiye'de başladı ve 2023'ün sonunda Ukrayna'da tamamlanacak” dedi.

 "BAYRAKTAR İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI TESLİM ALMAYI BEKLİYORUZ"
Ukrayna’nın yakında Bayraktar İHA’ların sevkiyatını da beklediğini belirten Zelenskiy, “Deniz havacılığımız başarıyla güçlendiriliyor. Yakın zamanda modern ve etkili Bayraktar insansız hava araçlarını teslim almayı bekliyoruz” diye konuştu.

ANLAŞMALAR İMZALANMIŞTI
Türkiye ile Ukrayna arasında, Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalanmıştı.

DHA

Etiketler ukrayna türkiye korvet
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