Ukrayna lideri Zelenski binlerce Türk'ü katleden örgütü övdü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Yunanistan Parlamentosu'nda yaptığı konuşma hem Rumları kızdırdı, hem de on binlerce Türk'ü katleden Filiki Eterya örgütünü övdü.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin önceki gün Yunan Parlamentosu ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi parlamentosuna yönelik konuşmaları tartışma yarattı. Yunanistan’da Kiriakos Miçotakis, Rum Kesimi’nde ise Nikos Anastasiadis hükümeti boy hedefi oldu.

Zelenski’nin telekonferans yöntemi ile Yunan parlamentosuna konuşmasında aşırı milliyetçi tutumlarından ötürü neo-Nazi olarak anılan Azov taburu üyesi, Yunan asıllı Ukraynalılara söz vermesi ve Kıbrıs konusuna değinmemesi Yunan muhalefetinin tepkisine yol açtı.

Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon’un (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, “Neo-Nazi Azov taburu üyelerinin, parlamentoya hitaben konuşmaları, tarihi bir utançtır ” dedi. Rum parlamentosuna yönelik konuşmasında da Zelenski’nin Kıbrıs meselesine girmemesi, Azov Taburu’ndan temsilcilere yer vermesi tepki çekti. Rum ana muhalefet partisi AKEL, Zelenski’nin konuşmasını boykot etti.

Türkleri katleden Filiki Eterya'yı da övdü

Zelenski, 19. yüzyılda Osmanlı’ya isyan eden ve Mora’da on binlerce Türk’ü katleden ve Ukrayna’nın Odessa şehrinde kurulan Filiki Eterya örgütünü övdü. Yunan Parlamentosu, Zelenski’yi ayakta alkışladı.

Filiki Eterya 1814’te kuruldu. İstanbul ve Batı Anadolu’yu ele geçirerek “Megali İdea” yani “Büyük Yunanistan” fikrini hayata geçirmek istedi. Filiki Eterya önderliğinde örgütlenen Yunan güçleri, 1821’de Osmanlı’ya isyan etti.

Ağustos 1821’de, Yunanistan’ın Mora Yardımadası’nda bulunan Navarin şehrini ele geçirdi. Yunan güçleri, Türklerle anlaşma yaptı ve Türkler mallarını bırakırsa, şehirden güvenle ayrılabileceklerinin sözünü verdi. Türkler mallarını teslim ettikten sonra ise Filiki Eterya tarafı, anlaşmaya ihanet etti ve Türklere saldırdı. Üç binden fazla Türk katledildi.



İskoç tarihçi George Finlay, olayı şöyle anlattı:

“Yaralanan kadınlar, kollarında bebeklerle denize koştu. Yunan güçleri, kadınların üzerine ateş açtı. Bebekler kayalara vurularak öldürüldü. Üç-dört yaşındaki çocuklar denizde boğularak katledildi.”

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, on binlerce Türk’ün katliamından sorumlu Filiki Eterya’yı “Yunan devrimciler” sözleriyle övdü.