Ukrayna ordusu, SİHA'larla Rus tanklarını vurdu! İşte o anlar

Rus ordusunun saldırılarına karşılık veren Ukrayna, Türk SİHA'ları Bayraktar TB-2 ile Rus tanklarını vurdu. Paylaşılan görüntülerde tankların paramparça olduğu görülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından bölge bir anda karıştı. Ukrayna'daki ayrılıkçı liderin Putin'den yardım istemesinin ardından Rusya, hazırlıklarını tamamlayıp sabah saatlerinde Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırı düzenledi. İlk açıklamalara göre, çok sayıda Ukraynalı sivil ve asker hayatını kaybetti. Rusya tarafında ise 50'ye yakın asker öldü.

TÜRK SİHA'LARI SAHADA

Rusya, Ukrayna içlerinde ilerlemesini sürdürürken işgale karşı koymak isteyen Ukrayna, devreye Türkiye'den satın aldığı İHA ve SİHA'ları soktu. Ukrayna ordusu, Türk SİHA'larıyla bölgede ilerleyen Rus tanklarını ve askerlerini vurdu. Savunma saldırısının görüntüleri ise kısa sürede sosyal medyaya düştü.

UKRAYNA, 12 ADET TB2 TESLİM ALDI

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) birçok ülkenin yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin de ilgisini çekmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türk SİHA’ları için ilk adımlarını 2019 yılında attı. İlk olarak, toplamda 6 adet Bayraktar TB2 ve 3 adet yer kontrol istasyonu satın aldılar. Ardından Ukrayna Deniz Kuvvetleri de bir hamle yaparak, 5 Bayraktar TB2 alımı için anlaştı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Temmuz ve Kasım 2021’de uçakları satın aldı.