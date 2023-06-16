Ukrayna: Ruslar 19 bin 393 çocuğu kaçırdı

Ukranya, Rusya'nın şu ana kadar 19 bin 393 çocuğu yasa dışı yollarla götürdüğünü öne sürdü.

Ukrayna Ulusal Direniş Merkezi’nden yapılan açıklamada, “İşgalciler Ukraynalı çocukları yasadışı yollardan Rusya'ya götürmeye devam ediyor. 8 Haziran'da Luhansk bölgesinden 150 çocuk yasadışı yollarla Rusya Federasyonu'nun Prikuban bölgesindeki Lesnoy ve Sosenka merkezlerine götürüldü. Şu ana kadar 19 bin 393 çocuğun yasadışı yollarla Rusya'ya götürüldüğü bilinmektedir. Bu durum Volodimir Zelenski tarafından 13 Mayıs tarihinde açıklanmıştır” denildi.

DHA