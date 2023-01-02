Ukrayna, Rusya'nın karargahını vurdu: Çok sayıda ölü var

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri tesise düzenlediği füze saldırısında 63 Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ukrayna tarafı ise saldırıda 400 Rus askerinin öldüğünü iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus askerlerinin geçici olarak konuşlandırıldığı Makiyivka bölgesini 6 HIMARS müzesiyle vurduğunu ve saldırıda 63 Rus askerinin öldüğünü açıkladı.

Rusya, ayrıca 2 füzenin düşürüldüğünü belirtti. Ancak, Ukrayna'nın açıkladığı rakam bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

Donetsk'in işgal altındaki bölgelerinde Rusya'nın atadığı üst düzey yetkili Daniil Bezsonov ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Meslek okuluna Amerikan MLRS HIMARS roketleriyle büyük bir saldırı oldu. Ölü ve yaralılar var, kesin sayı hala bilinmiyor" diye konuştu.

Diğer taraftan, Rus yönetimi yılbaşı gecesi Makiyivka'yaen az 25 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Makiyivka'daki saldırıdan birkaç saat sonra ise Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırıları başlamıştı.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin, 31 Aralık'ta Ukrayna'daki savunma sanayisi tesislerini havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu belirten Konaşenkov, bu tesislerin Rusya'ya karşı "terör saldırıları" gerçekleştirmek için kullanılan İHA'ların üretiminde yer aldığını kaydetti.

"TERÖR SALDIRILARI PLANLARI BOZULDU"

Tesislerle birlikte İHA'ların depoları ve fırlatma alanlarının da vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, "Saldırılar hedefine ulaştı. Kiev rejiminin yakın gelecekte Rusya Federasyonu'na karşı terör saldırıları düzenleme planları bozuldu" dedi.