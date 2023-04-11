Ukrayna, Rusya'ya karşı F-16 pilotu istiyor
Batı'dan hava gücü isteyen Ukrayna, Rus ordusuna karşı savaşacak pilot aradıklarını belirtti.
Batı'dan hava gücü isteyen Ukrayna, F-16 savaş uçaklarının sağlanmasını talep ediyor. Ukrayna'ya ağır muharebe araçları sevk edilirken Kiev, Rusya'ya karşı direniş gücünü artırmanın peşinde.
Washington yönetimi, F-16'lar konusunda kapıyı kapatmış durumda. Ukrayna ise ısrarını sürdürüyor.
F-16 kullanımını bilen pilot arıyorlar
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, F-16 savaş uçağı tecrübesi olan pilotlara çağrıda bulundu.
Uluslararası kamuoyuna seslenen Reznikov, F-16 kullanımı konusunda deneyimli ve Rus ordusuna karşı savaşa katılmaya istekli olan pilotlara, Ukrayna Yabancı Lejyonu'nun kapılarının açık olduğunu söyledi.
Ukrayna: MiG-29 önemli adım ama ihtiyacımızı karşılamıyor
ABD Başkanı Joe Biden, Ukranya ordusunu işaret ederek, "Şu an F-16'ya ihtiyaçları yok." ifadesini kullanmıştı.
Öte yandan Ukraynalı üst düzey hava komutanı Serhiy Holubtsov, müttefikler tarafından Sovyet döneminden kalma MiG-29 savaş uçağı bağışlarının "önemli bir adım" olduğunu, fakat uçakların Ukrayna'nın gereksinimlerini tam olarak karşılamadığını belirtti.
"F-16 çok amaçlı, MiG-29 geçen yüzyıldan kalma"
NATO üyeleri Polonya ve Slovakya, geçtiğimiz günlerde MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etmeye başladı.
Holubtsov, Sovyet dönemi uçaklarının "hiç yoktan iyi olsa da", Rus hava kuvvetlerine tam olarak karşı koyamayacaklarını söyledi:
F-16, tüm hava görevlerini yerine getirebilen çok amaçlı avcı uçağıdır. MiG-29 ise ne yazık ki geçen yüzyıldan kalma.
Kiev'in taleplerini yerine getirme konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, peş peşe yaptığı çağrılarla öne çıkıyor.
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