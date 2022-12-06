Ukrayna yeni İHA'lar üzerinde çalısıyor

Bu hafta Rus askeri altyapısını hedef alan çok sayıda saldırı sonrası Ukrayna'dan yeni bir hamle daha geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, iki hava üssüne yapılan saldırıların, Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü iddia etti. Saldırıların, Ukrayna insansız hava araçları tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Hem uydu görüntüleri hem de fotoğraflar, Ryazan bölgesindeki bir üste, Rus askeri uçaklarına bir miktar hasar verildiğini gösterdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı patlamalarla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da Ukraynalı bir yetkili saldırıların arkasında gerçekten de Kiev'in olma ihtimalini ima eden şifreli bir tweet attı. Tweette "Dünya yuvarlaktır - Galileo tarafından yapılan keşif. Astronomi Kremlin'de çalışılmadı ve saray astrologları tercih edildi." ifadeleri yer aldı.



YENİ İHA'LAR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Devlete ait silah üreticisi Ukroboronprom, son birkaç hafta içinde birkaç kez yeni bir uzun menzilli insansız hava aracı üzerindeki çalışmayı bitirmeye yakın olduğunu belirtti. Ukroboronprom, yeni üretilecek İHA'lara ilişkin yaptığı açıklamada, "Menzil 1000 km , savaş biriminin ağırlığı 75 kg. Bu konuda son rötuşları yapıyoruz." dedi.

24 Kasım'da Ukroboronprom başka bir yazı yayımladı. Yazıda, "İHA testinin bir sonraki aşaması - Genelkurmay Başkanı adına, elektronik harp eylemi altında uçuş testlerine hazırlanıyoruz." denildi.