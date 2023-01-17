Ukraynalı kadının bu görüntüsü dünyayı salladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı 1'inci yılını doldurmaya hazırlanırken, Ukrayna'dan 9 katlı bir binaya isabet eden füze binayı yerle bir ederken, bir Ukraynalı kadının kaçmaya çalıştığı anlar savaşın yeni simge görüntüsü oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri operasyon devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da 9 katlı bir binanın vurulması savaşın yeni dönüm noktası olarak konuşulmaya başlandı. Yerle bir olmuş bina enkazında kurtarılmayı bekleyen bir kadının görüntüsü ise hem savaşın hem de saldırının en acı simgelerinden biri oldu.

Rusya bir kez daha sivilleri vurdu. Hafta sonu bir binaya yapılan saldırıda bir kadının enkazın arasında kurtarılmayı beklediği görüntüler saldırının simgesi oldu. 9 katlı binanın hedef alındığı saldırının hemen ardından enkazın ortasında kalan kadının yardım istediği anlar yürekleri burktu. Yaralı kadın ardından da o enkazdan kurtarıldı.

ÖLÜ SAYISI 35'E YÜKSELDİ

Son saldırıyla birlikte bölgedeki can kaybı sayısı da arttı. Ölü sayısı 35'e yükseldi. Saldırı Kiev-Moskova hattında tansiyonu yükseltti. Zelenskiy yaşananları terör olarak nitelendirdi ve bir kez daha dünyaya harekete geçme çağrısında bulundu. Zelenskiy, herkesten duyurduğu 200 kişilik listedekilere yaptırım uygulamasını istedi.

Saldırıya AB'den de tepki geldi. Yapılan açıklamada Dnipro'daki saldırının savaş suçu olduğu belirtildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Kremlin ise tüm bu tepkilere, binanın çökmesine neden olan saldırıya 'Biz düzenlemedik' diyerek karşılık verdi. Peskov, Rusya'nın sivilleri vurmadığını Ukrayna'nın kendini vurduğunu söyledi.