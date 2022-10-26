  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ülkesini terk eden Ukraynalılara uyarı: ''Bahara kadar gelmeyin''

Ülkesini terk eden Ukraynalılara uyarı: ''Bahara kadar gelmeyin''

Ülkesini terk eden Ukraynalılara uyarı: ''Bahara kadar gelmeyin''
Güncelleme:

Rusya'nın işgal harekatı başlattığı Ukrayna'da milyonlarca insan yerinden oldu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı enerji altyapısının yetersizliğinden dolayı, ülke dışına çıkan vatandaşlarına, ''Bahara kadar gelmeyin'' uyarısı yaptı.

Ukrayna'nın Dinyeper kenti, Rus füzelerinin hedefi oldu. Bir petrol istasyonu alev alev yandı. Çevredeki araçlar da zarar gördü.

Rusya Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef almayı sürdürdü.

Avrupa Komisyonu, üye ülkeleri ve şirketleri Ukrayna'nın enerji altyapısına daha fazla destek verilmesi yönünde uyardı.

Ukrayna makamları ise ülkeyi terk etmek zorunda kalan vatandaşlarına "Bahara kadar gelmeyin" çağrısı yaptı. Başbakan Yardımcısı, İrina Vereşçuk, enerji hattı onarımının kısa sürede yapılamayacağını belirtti. "Bu kış hayatta kalmak zorundayız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin enerji altyapısının en az üçte birinin yok edildiğini aktarmıştı.

Dün, Almanya Cumhurbaşkanı, Frank-Walter Steinmeier'la görüşen Ukrayna Devlet Başkanı, hava savunma sistemlerinin yanı sıra, ağır silah ve zırhlı araç da talep etti.

Zelenski, gelecek yıl ülkede 38 milyar dolar bütçe açığı beklendiğini açıkladı, yardım çağrısını yineledi.

Zelenski, İngiltere'nin Yeni Başbakanı Rishi Sunak'la da telefon görüşmesi yaptı.

Sunak, İngiltere'nin Ukrayna'ya olan desteğinin süreceğini aktarırken, Ukrayna Devlet Başkanı ise Sunak'ı Ukrayna'ya davet etti.

Liderler, Rusya'ya yönelik yaptırımların süreceğini de belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu uzmanlarının Ukrayna'ya geleceğini açıkladı.

Uzmanlar, Rusya'nın Kiev'in "kirli bomba" kullanmayı planladığı yönündeki iddialarını araştıracak.

Etiketler ukrayna
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TOGG'un 2023 hedefi belli oldu! Kaç adet üretilecek?
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Mika Can Raun'dan mini elbiseli pozlar
TBMM'de AK Parti sıraları boş kaldı
Böyle benzerlik görülmedi: Gülşen'e ikizi kadar benzeyen yeğenini görenleri şaşırttı
Aleyna Tilki yeni klibinden olay kareyi paylaştı
Yatak paylaşımı gündem olan Buse Plan'ın yeni pozuna Ebrar Karakurt'un eski aşkından olay yorum
Yayın sırasında tuvalete giden Ece Üner'in mikrofonu açık kaldı
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor!
İngiltere'nin yeni First Lady'si servetiyle gündem oldu
Sosyal konut projesi için tartışılacak sözler: ''Kimse teslim beklemesin''