Ünlü iş insanına tecavüz suçlaması! Eski manken anlattı

Eski bir modelin anlattıklarına göre, Epstein'ın çok eski arkadaşı olan işadamı Leon Black'in tecavüz skandalı ortaya çıktı.

Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da kaldığı tek kişilik hücrede kendisini asarak yaşamına son verdi. Ölümünün ardında bir çok şüphe bıraktı. Donald Trump ile arkadaşlığı ona bulduğu kadınlar, yaşadığı skandalın başka bir perdesiydi.

Amerika son günlerde Epstein'ın yakın arkadaşlarından bir iş adamıyla ilgili yeni bir seks skandalıyla çalkalanıyor.

Eski bir modelin anlattıklarına göre, Epstein'ın çok eski arkadaşı olan iş adamı Leon Black'in tecavüz skandalı ortaya çıktı.

Eski model yaptığı açıklamada iş adamı Black'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf ederken, Black'in kendisini gizlilik anlaşmasına zorladığını da söyledi. Üstelik Leon Black'i sadist ve şiddet yanlısı olarak anlattı.

Tecavüz suçlusu Epstein'ın yakın dostu olan Leon Black New York'un önemli yatırım firmalarından Apollo Global Management'in CEO'su. Black, New York'un en güçlü adamlarından biri olarak biliniyor.

Black, eski model Ganieva'nin iddialarının ardından geçtiğimiz Mart ayında istifa etmek zorunda kalmıştı.

Skandal geçtiğimiz ocak ayında eski manken Ganieva'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

Eski mankenin anlattıklarına göre Ganieva, Leon Black ile 2008 yılında tanışmış. Genç mankenin kariyer planlarını dinleyen Black kendisine yardımcı olabileceğini söyledikten sonra cinsel tacizlerini de arttırmış. Şiddete maruz kaldığını anlatan Ganieva uzun yıllar direndiğini ama tehditlerden korktuğu için cinsel ilişkiye zorlandığını ve buna karşı koyamadığını itiraf etti. Yıllar boyunca süren taciz ve tecavüz, mankenin anlattığına göre, 2015 yılında tehditler nedeniyle, gizlilik sözleşmesi imzalamış.

İşadamı Black ise istifasının ardından mankenin iddialarını reddederken karşılıklı rıza ile ilişki kurduklarını ve mankenin kendisine şantaj yaptığını söylüyor.

Manken Ganieva'nin açtığı dava dosyasında şiddet ve tecavüz iddialarıyla ilgili bir çok ayrıntı bulunduğunu belirten Amerikan basını işadamı Leon Black' i zor günlerin beklediğini söylüyor.