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Uyuşturucu çetesi lideri firar etti

Uyuşturucu çetesi lideri firar etti
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Ekvador’da hapishanelerdeki isyanlar ile ülkenin en büyük uyuşturucu çetesi liderlerinden golan Fito lakaplı Adolfo Macias Villamar’ın tutulduğu hapishaneden kaybolması sonrasında 60 günlük olağanüstü hal ilan edildi.

Latin Amerika ülkesi Ekvador'da ülke genelinde geceleri de sokağa çıkma ve toplanma yasağı da uygulanacak.

Devlet Başkanı Daniel Noboa, orduya hapishanelerde kontrolü ele geçirmesi için yetki verdiğini açıkladı.

"Fito" lakabıyla tanınan, Los Choneros uyuşturucu çetesinin lideri Adolfo Macías Villamar, Guayaquil'deki cezaevinin yüksek güvenlikli özel bir bölümünde tutuluyordu. Pazar günü ortadan kaybolan Fito'nun, cezaevlerinde süren isyanların arkasındaki isimlerden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin özellikle en kalabalık altı hapishanesinde son aylarda büyük isyanlar yaşanıyor. Bazı hapishanelerdeki mahkumların, gardiyanları rehin aldığı haberleri geliyor.

Etiketler Güney Amerika Uyuşturucu çetesi lideri hapishaneden kaçtı Adolfo Macias Villamar firar fito
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