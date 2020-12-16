Valiye taciz suçlaması!

New York Valisi Andrew Cuomo’nun eski yardımcısı Lindsey Boylan, valiyi birlikte çalışırken kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçladı. Boylan, Twitter’daki paylaşımında cinsel istismara birçok kişinin tanık olduğunu öne sürerken Vali Cuomo suçlamayı reddetti

ABD’de 3 Kasım seçimlerinde başkan seçilen Demokrat Parti’den Joe Biden’ın adalet bakanı yapmayı düşündüğü ve salgın süresince aldığı kararlarla halkın takdirini toplayan New York Valisi Andrew Cuomo “cinsel taciz”le suçlanıyor. Cuomo’yu (63) kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlayan kişi ise eski yardımcısı Lindsey Boylan. 36 yaşındaki Boylan, 2015 - 2018 yılları arasında Cuomo’nun ekibindeydi ve valinin ekonomik kalkınma özel danışmanı olarak görev yapıyordu. Daha önce Empire State Development’ın idari başkan yardımcısı olan Boylan, gelecek yıl için de Manhattan Borough bölgesinin başkanlığına Demokrat Parti’den aday.

New York Valisi Andrew Cuomo’nun basın sekreteri Caitlin Girouard, Lindsey Boylan’ın taciz iddiasını yalanlayarak “Bu iddialar doğru değil” dedi. Bu açıklamanın ardından önceki gün basın açıklaması yapan Cuomo ise “Lindsey Boylan’ın Tweet’lerini ve yaptığım yorumlar hakkında söylediklerini duydum. Söyledikleri doğru değil. Ben bir kadının öne çıkıp yaşadığı sorunları ve endişelerini ifade etmesinin hakkı olduğunu hep savundum. Ama bu iddialar doğru değil” diye konuştu.

