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Viyana'da karantina karşıtı gösteriye polis müdahalesi

Avusturya’nın başkenti Viyana'da polis, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti.

Başkent Viyana'da ana tren istasyonu yakınlarındaki Schweizergarten parkında toplanan göstericiler, "(Başbakan Sebastian) Kurz gitmeli", "Aşı soykırımı durdurulsun" yazılı pankartlar açtı.

Göstericiler daha sonra şehrin en önemli çevre yolunu trafiğe kapatarak, yürüyüşe geçti.

Hükümet ve özellikle Başbakan Kurz karşıtı sloganların atıldığı gösteri, aşırı sağcı ve Nazi yanlısı grupların gövde gösterisine dönüştü.
Yüzlerini kapatan çok sayıda gösterici "Hitler Selamı" vererek Nazi propagandası yaptı.

Emniyet güçleri, protestocuların belirli bir alanın dışına çıkmalarını engellemek için barikatlar kurdu. Barikatı aşmaya çalışan göstericiler polisle çatıştı.

Göstericiler, güvenlik güçlerine şişe ve benzeri cisimler atarken, polis de protestoculara göz yaşartıcı spreylerle karşılık verdi.

Covid-19 önlemlerine uymayan kişilere cezai işlem uygulayan polis, şiddete başvuran çok sayıda göstericiyi de gözaltına aldı.

Gösteri nedeniyle şehrin bir kısmında trafik ciddi oranda aksarken, bir grup karşıt gösterici de salgını bahane ederek gösteri düzenleyen aşırı sağcı ve ırkçı grupları protesto etti.

Etiketler viyana karantina gösteri
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