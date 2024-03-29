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Yapışık ikizler evlendi, ikizlerden biri şimdi çocuk istiyor

Yapışık ikizler evlendi, ikizlerden biri şimdi çocuk istiyor
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Belden aşağılarında bulunan tüm organları ortak olarak paylaşan ABD'li yapışık ikizler bir ABD'li savaş gazisi ile evlendi. Dünyanın konuştuğu nikah sonrasında ikizlerden birinin "çocuk istiyorum" demesi garip olayı daha da karıştırdı.

Yapışık ikizler Abby ve Brittany Hensel, ABD'li bir gazi ile evlendi. İkizlerden 34 yaşındaki Abby'nin üç yıl önce yapılan düğününden görüntüler sosyal medyada ilgi çekti. Abby de 2021'de savaş gazisi Josh Bowling ile evlendiğini doğruladı. 

Belden aşağılarında bulunan tüm organları ortak olarak paylaşan ABD'li yapışık ikizler bir ABD'li savaş gazisi ile evlendi. Dünyanın konuştuğu nikah sonrasında ikizlerden birinin

Yapışık ikizler Abby ve Brittany Hensel, ilk kez 1996 yılında "The Oprah Winfrey Show"a katılarak büyük ilgi toplamıştı. 

Kamu kayıtlarına göre, öğretmen Abby ile ABD Ordusu gazisi Josh Bowling 2021'de evlendi.

Belden aşağılarında bulunan tüm organları ortak olarak paylaşan ABD'li yapışık ikizler bir ABD'li savaş gazisi ile evlendi. Dünyanın konuştuğu nikah sonrasında ikizlerden birinin

Kız kardeşler düğünün fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Çift, Hensel ailesinin doğup büyüdüğü Minnesota'da yaşıyor.

Belden aşağılarında bulunan tüm organları ortak olarak paylaşan ABD'li yapışık ikizler bir ABD'li savaş gazisi ile evlendi. Dünyanın konuştuğu nikah sonrasında ikizlerden birinin

Abby ve Brittany, "dicephalus yapışık ikizler" ve aynı kan akışını ve bel altındaki tüm organları paylaşıyorlar.

Abby sağ kolunu ve bacağını kontrol ediyor, Brittany ise solu kontrol ediyor.

Etiketler yapışık ikizler evlilik yapışık ikiz Çocuk
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