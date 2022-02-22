Yaptırım kararlarına Rusya'dan bomba yanıt

Almanya ve İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına yanıt veren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, ''Avrupalıların doğal gaza 2.000 euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz'' ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararının ardından piyasalar alt üst oldu.

Ruble, dolar karşısında Kasım 2020'den beri en büyük düşüşü kaydetti. Ukrayna'da tansiyon yükselirken, Avrupa'da doğal gaz fiyatları keskin bir şekilde arttı.

"EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ YAPTIRIMLAR"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus doğalgazını ülkeye taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurduklarını söyledi.

Beş Rusya bankasına yaptırım ilan ettiklerini açıklayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson bazı isimlerin de İngiltere'ye girmesini yasaklayacaklarını söyledi. Seyahat yasağı getirilen isimler Rusya'nın en zengin iş insanlarından Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg. Yaptırım ilan edilen Rus bankaları ise, Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank. İngiltere Başbakanı, "Emsali görülmemiş yaptırımlar uygulamaya girecek" ifadesini kullandı.

RUSYA'DAN DOĞAL GAZ ÇIKIŞI

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise yaptırım kararının ardından "Avrupalıların doğal gaza 2.000 euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Fransa, Almanya, Polonya, İtalya gibi Avrupa ülkelerinin doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini Rusya karşılıyor.

Avrupa, tüketiminin kalan yüzde 50'sinin büyük kısmını Norveç ve Cezayir'den alıyor.

PETROLDE 8 YILIN ZİRVESİ

Petrolün fiyatı, Ukrayna-Rusya gerginliğinin sıcak çatışmaya dönüşeceği endişelerinin artmasıyla yeniden 8 yılın zirvesine çıktı. ICE'de nisan vadeli brent petrolün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 99 dolar seviyesine yükseldi. Brent petrol şu dakikalarda 97.57 dolardan işlem görüyor.

YÜZDE 31 DEĞER KAYBETTİ

Rusya’da Moskova borsası Ukrayna ile gerginliğin tırmanmaya başlamasından bu yana 22 Kasım 2022’ye kıyasla yüzde 31 değer kaybetti.