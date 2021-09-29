Yarasanın ısırdığı kişi kuduzdan öldü!

ABD’nin Illinois eyaletinde yarasayla temas eden 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

80’lerindeki adam Lake County’deki evinde uyandığında boynunda bir yarasa buldu.

Illinois sağlık departmanının açıklamasına göre; test yapılan yarasanın kuduz virüsü taşıdığının tespit edilmesine rağmen adam, virüse maruz kalındıktan sonra uygulanan tedaviyi almayı reddetti.

Olaydan bir ay sonra boyun ve baş ağrısı, parmaklarında uyuşma, kollarını kontrol edememe, konuşma güçlüğü gibi semptomlar gösterdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önmele Merkezi laboratuvar testi sonrası kuduz teşhisini doğruladı.

DPH direktörü Dr. Ngozi kuduzun en yüksek ölüm oranına sahip hastalık olduğunu belirterek kuduz hayvana maruz kalma sonrası acilen sağlık kurumuna başvuran hastalar için hayat kurtarıcı tedaviler olduğunu söyledi.

Kuduz virüsü enfekte hayvana salya ya da beyin ve sinir sistemi dokusu dahil direkt temas yoluyla bulaşıyor. Sinir sistemine saldırarak beyin hasarına yol açıp ölüme neden olan kuduz hastalığının tedavisi bulunmuyor.

ABD’de yılda bir ila üç arası kuduz vakası görülüyor ancak yılda ortalama 60 bin kişi maruz kalma sonrası bir dizi kuduz aşısı yaptırıyor.