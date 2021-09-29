  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Yarasanın ısırdığı kişi kuduzdan öldü!

Yarasanın ısırdığı kişi kuduzdan öldü!

Yarasanın ısırdığı kişi kuduzdan öldü!

ABD’nin Illinois eyaletinde yarasayla temas eden 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

80’lerindeki adam Lake County’deki evinde uyandığında boynunda bir yarasa buldu.

Illinois sağlık departmanının açıklamasına göre; test yapılan yarasanın kuduz virüsü taşıdığının tespit edilmesine rağmen adam, virüse maruz kalındıktan sonra uygulanan tedaviyi almayı reddetti. 

Olaydan bir ay sonra boyun ve baş ağrısı, parmaklarında uyuşma, kollarını kontrol edememe, konuşma güçlüğü gibi semptomlar gösterdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önmele Merkezi laboratuvar testi sonrası kuduz teşhisini doğruladı.

DPH direktörü Dr. Ngozi kuduzun en yüksek ölüm oranına sahip hastalık olduğunu belirterek kuduz hayvana maruz kalma sonrası acilen sağlık kurumuna başvuran hastalar için hayat kurtarıcı tedaviler olduğunu söyledi.

Kuduz virüsü enfekte hayvana salya ya da beyin ve sinir sistemi dokusu dahil direkt temas yoluyla bulaşıyor. Sinir sistemine saldırarak beyin hasarına yol açıp ölüme neden olan kuduz hastalığının tedavisi bulunmuyor.

ABD’de yılda bir ila üç arası kuduz vakası görülüyor ancak yılda ortalama 60 bin kişi maruz kalma sonrası bir dizi kuduz aşısı yaptırıyor.

Etiketler yarasa ısırık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İngiltere'de petrol krizi bıçaklı kavga çıkardı
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen aşk itirafı
Uygunsuz görüntülerini sosyal medyadan paylaşan erkek arkadaşını bıçakladı
Seda Sayan'ın programında göbek atan doktora kötü haber
CHP'li Özel: ''Bu üç harflileri şehirlerin dışına yollayacağız''
Bakan Koca'dan ''lokanta, kafe ve AVM gibi yerlerde aşı kartı sorulacak'' iddialarına yanıt
En yetkili kurum açıkladı: İşte koronavirüs aşısının yan etkileri
Murat Yıldırım'ı gören inanamadı: Murat Yıldırım neden Murat Yıldırım'a benzemiyor?
Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi
Ördeği avlamak için hamle yapan kaplan donup kaldı