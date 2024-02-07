Yılın Yaban Hayat Fotoğrafçısı belli oldu

İngiliz Doğa Tarihi Müzesi tarafından düzenlenen Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı yarışmasında kazanan isim belli oldu.

İngiliz amatör fotoğrafçı Nima Sarıkhani'nin buzdağının üzerinde uykuya sürüklenen genç bir kutup ayısını gösteren çarpıcı fotoğrafı, Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Halkın Seçimi Ödülü'nü kazandı.



Sarıhani bu görüntüyü Norveç'in Svalbard takımadalarında yoğun sisin içinde üç gün boyunca kutup ayılarını aradıktan sonra elde etti.



Doğa Tarihi Müzesi müdürü Dr Douglas Gurr, "Sarıhani'nin nefes kesici ve dokunaklı görüntüsü, gezegenimizin güzelliğini ve kırılganlığını görmemize olanak sağlıyor" dedi.