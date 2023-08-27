  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Yine bir ırkçı cinayet! 3 siyahi öldürüldü

Yine bir ırkçı cinayet! 3 siyahi öldürüldü

Yine bir ırkçı cinayet! 3 siyahi öldürüldü
Güncelleme:

ABD'nin Florida eyaletindeki bir markette, beyaz bir Amerikalının "ırkçı nedenlerle" gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 3 siyahi yaşamını yitirdi.

Florida'nın Jacksonville kentinde siyahilerin yaşadığı bir mahalledeki markete akşam saatlerinde maskeli beyaz bir Amerikalı silahlı saldırı düzenledi.

Jaksonville Şerifi T.K. Waters, basın toplantısında, saldırının "ırkçı nedenlerle" yapıldığını belirterek, "Saldırgan, siyahilerden nefret ediyordu." ifadesini kullandı.

Olayda siyahi 2 kadın ve 1 erkeğin yaşamını yitirdiğini belirten Waters, 20'li yaşlardaki saldırganın sosyal medya hesabında ırkçı paylaşımlar yaptığını ve saldırının ardından kendini vurarak intihar ettiğini kaydetti.

Etiketler abd ırkçı cinayet cinayet siyahi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tesettürden vazgeçen ünlü isimden olay olan bakirelik açıklaması
İstanbullular dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı
Robot Sophia'dan Mevzular Açık Mikrofon'da olay sözler
Muğla'da korkutan deprem
MasterChef All Star'da bir ilk! Altın Kaşık sahibini buldu
TBMM'deki SADAT teklifi kayıp
İstanbul'da yine silahlar konuştu! Yaralılar var!
Yeni haftanın hava durumu nasıl olacak ? Sıcak, yağmur, fırtına...
Servisteki hasarlı otomobil trafik cezası
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli büyük sürprizi açıkladı