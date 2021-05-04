  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Yoğurtlarının koronayı önlendiğini iddia etmişti! İstifa etti

Yoğurtlarının koronayı önlendiğini iddia etmişti! İstifa etti

Güney Kore'de gıda şirketi Namyang'ın yöneticisi, ürettikleri yoğurtların koronavirüsü önlendiğini iddia etmesinin ardından istifa etti.

Namyang’ın araştırma şefi geçen ay, şirketin Bulgaris isimli yoğurdunun ve yoğurtlu içeceklerinin koronavirüs enfeksiyonunu yüzde 78'e kadar azalttığını iddia etti.

Duyuruda şirketin ürünü maymunlar üzerinde test ettiği ve oranların ön araştırma sonrasında elde edildiği belirtildi. İddianın ardından ürünün satışları fırlarken ve şirketin hisse senedi fiyatı da yaklaşık yüzde 30 arttı.

İDDİA TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Tepki çeken iddianın ardından şirket özür dilese de Güney Kore hükümeti harekete geçti. Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, Namyang'ın yanlış ve yanıltıcı reklam yasasını ihlal ettiğini belirterek şirket hakkında soruşturma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret düzenini bozan ve tüketicileri yanlış yönlendiren yasadışı reklamları aktif bir şekilde engellemeye devam edeceğiz" denildi.

Soruşturma kapsamında polis, şüpheli iddialar hakkında inceleme yapmak için Namyang'ın genel merkezine ve fabrikalarına baskın düzenledi.

Olayın ardından Namyang CEO'su Lee Kwang-bum, şirketin yönetici Hong Won-sik'in istifasını istedi. Won-sik, bunun ardından görevini bıraktığını açıkladı.

Hong Won-sik, suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezası veya 100 milyon Won para cezasına çarptırılabilir.

Eyalet hükümetinden onay çıkmasının ardından şirketin Sejong kentindeki süt fabrikasının faaliyetlerinin geçici olarak askıya alınacağı belirtiliyor.

Etiketler istifa gıda korona yoğurt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
NASA açıkladı: ''Türkiye de riskli bölgenin sınırları içinde!''
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu açıklaması
Hangi marka kaç otomobil sattı? İşte 2021'in en çok satan modelleri
MHP'den kadın sunucuya ağır hakaret yağmuru!
2023 yılında ilk kez oy kullanacak seçmenin oy tercihi belli oldu
Döviz, Euro ve altın zirveye yapıştı! TL'deki değer kaybı büyüyor!
İnanılmaz trafik kazası kamerada! Bir anda uçup gitti!
Marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri?
3 euroya 3 ev satın alan kadın, gerçeği öğrenince şok oldu
Erdoğan'ın katıldığı cenaze töreni hakkında suç duyurusu