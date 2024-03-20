Yok böyle sıcak! Hissedilen sıcaklık 62.3 dereceyle rekor kırdı

Brezilya sıcak hava dalgasının etkisi altında. Rio de Janeiro'da hissedilen sıcaklıkların 62.3 dereceye ulaşmasıyla rekor kırıldı.

"Rio Alert" hava durumu takip sisteminin "hissedilen sıcaklık" ölçümüne göre Brezilya'nın Rio de Jenario şehrinde pazartesi günü 62 dereceyle dünya sıcaklık rekoru kırıldı.

Rio de Janeiro'da denize ve parklardaki süs havuzlarına serinlemek için girenler görüntülendi.

Yerel halk, nüfüsun artmasından kaynaklı inşa edilen çok sayıda konut ve ormansızlaşma nedeniyle sıcaklıkların daha da artmasından endişeleniyor.

Önceki ısı endeksi rekoru Brezilya'da hissedilen sıcaklıkların kasım ayında 59,7C'ye çıkmasıyla kırılmıştı.

Ülkenin bir kısmı kavuran sıcaklıklarla baş etmeye çalışırken güney kesimlerinde aşırı yağışlar hasara yol açmaya devam ediyor.