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Yolcu uçağında panik: Metrelerce yüksekte kapısı açıldı

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Güney Kore’de 194 kişiyi taşıyan yolcu uçağının kapısının aniden açılmasıyla büyük korku yaşandı, bazı yolcular nefes darlığı yaşadı.

Güney Kore'de bir uçağın kapısının iniş sırasında açılması büyük paniğe yol açtı.

Asiana Airlines'a ait yolcu uçağının kapısı, uçak iniş için alçaldığı sırada aniden açıldı.

194 kişiyi taşıyan uçakta büyük panik yaşanırken birçok yolcu nefes almakta zorlandı. 6 yolcunun nefes darlığı yaşadığı bildirildi.

Uçaktan kimsenin düşmemesi ve yaralanan olmaması yetkilileri rahatlattı.

Uçak Daegu Havalimanı'na inerken nefes darlığı yaşayan yolcular hastaneye kaldırıldı.
Asiana yetkilileri, uçakta çıkış bölümünde oturan bir yolcunun kapıyı açma düğmesine bastığını aktardı.

Etiketler Asiana Airlines yolcu uçağı uçak uçağın kapısı
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