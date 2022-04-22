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Yunanistan Başbakanı Ayasofya için UNESCO'yla görüştü

Yunanistan Başbakanı Ayasofya için UNESCO'yla görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, UNESCO Direktörü Audrey Azoulay ile Ayasofya İmparator Kapısı'ndaki tahribatla ilgili görüştü.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ayasofya'nın İmparator Kapısı'nın tahrip edilmesi ile ilgili BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Direktörü Audrey Azoulay ile telefonda görüştü.

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, Miçotakis Azoulay'a tahribattan dolayı duyduğu üzüntüyü ifade ederken söz konusu tahribatın tarihi yapının bütünlüğüne ve evrensel karakterine yapılan bir “saygısızlık” olduğunu söyledi. 

 TÜRKİYE'DEN TAHRİBAT İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA İSTENECEK 
Miçotakis'in ofisinden yapılan açıklamada, UNESCO direktörünün Ayasofya'nın 2020 yılında camiye çevrilmesi kararına ilişkin endişelerini tekrar dile getirdiği ve Türkiye hükümetinden tahribat ile ilgili bir açıklama yapmasını isteyeceği söylendi.

Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü, konu ile ilgili iki gün önce yaptığı açıklamada, tahribatın “ufak bir dokunma” nedeniyle meydana geldiğini söylemişti. Dün paylaşılan görüntülerde, kapının onarıldığı ve önüne bir bariyer konulduğu görülmüştü. Müdürlükten kapının onarılması ile ilgili bir açıklama gelmemişti.

Etiketler Yunanistan ayasofya
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