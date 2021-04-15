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Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni, şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini açıkladı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında Türkiye ile ilişkiler, Doğu Akdeniz konularında açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendiasın Ankara ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Peloninin Dendiasın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğine dikkat çekti.

Atina’nın amacının gerilimi düşürme ve olumlu bir iklim yaratmaya çalışmak olduğunu dile getiren Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni’nin şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Ankara'da temaslarda bulunacak.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Dendias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TSİ 15.00'te bir araya gelecek. Dendias ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TSİ 18.30'da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Etiketler recep tayyip erdoğan yunanistan miçotakis
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